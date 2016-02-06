У Києві з гранатомета обстріляли СТО (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у столичному управлінні поліції, інцидент стався сьогодні близько 3.30 у Солом'янському районі. Вибухотехнічна служба, яка прибула на місце події, вилучила пусковий пристрій РПГ-26 та хвостову частину гранати.

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В результаті пострілу пошкоджено приміщення СТО. Потерпілих немає.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (навмисне знищення чужого майна) Кримінального кодексу України.