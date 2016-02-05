ЦВК повинна утриматися від підготовки і проведення виборів до райрад у Києві – роз'яснення суду

Як повідомляє прес-служба ЦВК, відповідну ухвалу суд виніс сьогодні.

Окружний адмінсуд Києва роз'яснив, що у зв'язку із зупиненням дії постанови ЦВК від 25 грудня 2015 року про початок виборчого процесу щодо перших виборів депутатів районних у Києві рад 27 березня 2016 року ЦВК та інші виборчі комісії повинні утриматися від вчинення дій на виконання припиненої постанови, пов'язаних з початком виборчого процесу, підготовкою і проведенням виборів, у тому числі пов'язаних з формуванням нових складів районних у Києві виборчих комісій, реєстрацією кандидатів у депутати райрад, фінансуванням підготовки та проведення виборів і т.п.

27 січня цей же суд задовольнив клопотання громадської організації "Громадський контроль "НАЖДАК" щодо заходів забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії постанови Центральної виборчої комісії №621 від 25 грудня.

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У свою чергу Центрвиборчком подав апеляційну скаргу на це рішення суду, розгляд якої Київський апеляційний адміністративний суд призначив на 11 лютого. Разом з тим, згідно із законом про місцеві вибори, до 7 лютого включно повинен бути сформований новий склад районних у Києві виборчих комісій на зазначених виборах. У зв'язку з цим ЦВК подала заяву про роз'яснення ухвали Окружного адмінсуду Києва.

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Нагадаємо, 23 липня 2015 року Київрада прийняла рішення "Про управління районами міста Києва", яким визначила обсяг і межі повноважень 10 районних у Києві рад та призначив перші вибори депутатів цих рад на 27 березня 2016 року.

ЦВК оголосила про початок процесу з виборів депутатів райрад Києва з 6 лютого.