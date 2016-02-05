У Києві від грипу померла вже 41 людина - СЕС

У Києві від грипу померла вже 41 людина.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Державної санепідслужби у Києві.

«З початку епідсезону (на 05.02.2016) від ускладнень (пневмоній) від грипу померла 41 особа, в т. ч. за 4-й тиждень - 13 осіб, за 4 дні поточного тижня - 8 осіб. Всі померлі дорослі», - йдеться в повідомленні.

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За 4 дні п’ятого тижня року (1-4 лютого) зареєстровано 22091 хворого, що, за даними СЕС, на 21,3% нижче аналогічного періоду попереднього тижня. Зниження захворюваності відбулося серед всіх вікових груп населення. Школярі становлять 13,3% від усіх захворілих, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у київських школах 8 лютого відновлюється навчальний процес після карантину, що був оголошений з 16 січня.

В Україні, за даними МОЗ, станом на 5 лютого від грипу померла 201 людина.