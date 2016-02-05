Суд визнав законним скандальне будівництво на Микільській Слобідці у Києві

Таке рішення суд ухвалив на засіданні 2 лютого, тим самим залишивши в силі рішення суду першої інстанції.

Мешканці мікрорайону вкотре намагались оскаржити дозвіл на будівництво житлового комплексу, йдеться у програмі "Схеми", пише Радіо Свобода.

Місцева громада та активісти не погоджуються з таким рішенням суду й упродовж 20 днів збираються подавати касацію.

Мешканці Микільської Слобідки також збираються подавати до суду і на скасування дозвільних документів, адже, як раніше повідомляла програма «Схеми», частина дозволів дісталася забудовнику сумнівним шляхом.

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«Територія земельних ділянок, відповідно до Генерального плану Києва, за своїм функціональним призначенням належить до складової частини озеленених територій загального користування рекреаційного призначення», – повідомив юрист і мешканець Микільської Слобідки Андрій Декало.

Водночас Державна архітектурно-будівельна інспекція у цій суперечці виступає на стороні забудовника.

«Усі подані документи були чинними, ніким не скасовані, як і зараз є не скасовані й чинні. Тому в інспекції не було законних підстав для відмови у видачі оскаржуваного дозволу, так само, як немає і зараз підстав для його скасування», – зазначила під час судового засідання юрист Державної архітектурно-будівельної інспекції Людмила Крайня.

У Київській міській держадміністрації уникають чіткої відповіді на запитання, чи законне будівництво «Сонячної Рів’єри». У прес-службі мера столиці Віталія Кличка наголосили, що питання законності забудови можуть вирішити тільки правоохоронці.

Наприкінці грудня 2015 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво на Микільській Слобідці має бути зупинене і без громадських слухань та згоди громади продовжуватися не буде. Будівельні роботи відновилися невдовзі після місцевих виборів, другий тур яких закінчився 15 листопада.

Раніше журналісти програми «Схеми» неодноразово висвітлювали будівництво на Микільській Слобідці і з’ясували, що до нього можуть бути причетні бізнесмен Вагіф Алієв, син його бізнес-партнера Дмитро Капивин, депутат Київради Вадим Столар, а також бізнесмен Сергій Веселов, який посідає 57-у сходинку у рейтингу найбагатших українців за версією «Форбс Україна». Як виявили журналісти, усі ці бізнесмени мають дружні стосунки з мером Віталієм Кличком.

29 квітня цього року Київський апеляційний господарський суд видав ухвалу зупинити будівництво через протести місцевих жителів Микільської Слобідки, які через цю масштабну забудову втрачають єдину зону відпочинку в мікрорайоні.

Проте згодом цей самий суд ухвалою від 9 червня скасував заборону на проведення будівельних робіт між вулицею Микільсько-Слобідською та Броварським проспектом у Дніпровському районі Києва.

Таким чином колегія суддів дозволила зведення житлового комплексу «Сонячна Рів’єра», яке розпочалося, попри численні порушення під час землевідведення та отримання дозволів забудовниками.