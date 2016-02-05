У Києві вирішили не продовжувати карантин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне рішення київська міська влада ухвалила у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на грип та ГРВІ на 20,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня, у тому числі серед дітей до 17 років на 17,9% та серед школярів – на 21,2%.

«Водночас у навчальних закладах будуть посилені заходи з раннього виявлення дітей і співробітників із ознаками захворювання грипу та ГРВІ та відсторонення їх від навчального процесу, дотримання повітряно-теплового режиму, регулярного провітрювання, а також проведення вологого прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів», – повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

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Вона наголосила, що «з метою подальшого зниження рівня захворюваності ми також звернулися до голів усіх районних адміністрацій із проханням забезпечити медичний супровід навчально-виховного процесу в усіх без виключення столичних закладах освіти».

При цьому Старостенко запевнила, що у понеділок учні вийдуть на навчання у теплі школи, а влада й надалі контролюватиме температурний режим у навчальних закладах міста.