У Кличка озвучили причини підпалу машини директора КП "Плесо" Пікалова

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Дмитро Білоцерківець, підкріпивши фото того, що залишилося від автомобіля.

На думку чиновника, головна причина підпалу – антикорупційна діяльність Дениса Пікалова, якому вдалося 2015 року зменшити на кілька мільйонів витрати і збільшити на половину прибуток підприємства, на якому раніше активно заробляло колишнє керівництво через оренду приміщень, торгівлю тощо.

«Реформаторство легким не буває навіть в розмірах міста та комунальних підприємств. Боротьба з корупцією і з тими хто заробляє на місті призводить до таких наслідків», - написав Білоцерківець.

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Директор департаменту благоустрою озвучив свої припущення про те, хто може бути винним у підпалі автомобіля Пікалова. Дмитро Білоцерковець підозрює колишнього першого заступника керівника «Плесо», який нещодавно поскаржився на неможливість заробляти його підприємствам на оренду і необхідність платити в бюджет на ринкових умовах. За другою версією, підпал могли організувати рятувальники, оскільки Пікалов почав реорганізацію з метою скорочення всесезонних працівників та економії бюджетних коштів на користь сезонних працівників і водолазів, чим перекрив шляхи їх корупційного заробітку.

«На КП йде реорганізація, яка директором почалася ще в 2015 році (і я про це писав), була виявлено цілу системну мережа браконьєрства і заробляння грошей через стягування плати з бажаючих громадян посмажити шашлик у зон біля води. Усім цим займалися частина рятувальників КП "Плесо". Неодноразово про це писалося в міліцію», - зазначив Білоцерківець.

Чиновник столичної мерії підкреслив, що чекає швидкої реакції поліції, і висловив підтримку Пікалову в подальшій боротьбі з корупцією.