У Києві суд повторно вилучив 147 гектарів Біличанського лісу і повернув забудовнику

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат від "Свободи" Юрій Левченко. За його інформацією, Вищий госпсуд проігнорував всі аргументи прокуратури, яка за його депутатським зверненням і подала позов до суду в інтересах суспільства. "Зараз найбільшу земельну аферу Черновецького, коли одним рішенням було виділено 147 га землі на фіктивний кооператив, узаконюють з допомогою злочинців у мантіях", - написав депутат.

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Також народний депутат звинуватив у змові Віталія Кличка. "Під час судових процесів представники Київради за дорученням Кличка були на боці олігарха Василя Хмельницького", - написав Юрій Левченко.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 13 листопада 2013 року затвердив проекти землеустрою і змінила цільове призначення двох земельних ділянок площею 56,7 і 90,4 га, які розташовані по вул. Пономарьова, 1-А, в Святошинському районі Києва для реалізації проекту "Біонік Хіл". На наступний день в Київраді виступили із заявою, запевнивши, що в зв'язку з цільовою зміною земель, Біличанський ліс не будуть вирубувати.