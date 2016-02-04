Столична поліція оприлюднила фото та відео наслідків вибуху букета в офісі ІТ-компанії

Повідомляється, що у результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, попередньо встановлено, начальник організації, яка займається розробкою програмного забезпечення, приїхав на роботу та провів нараду із колегами. А приблизно через годину букет вибухнув. У результаті ніхто не постраждав, частково було пошкоджено меблі, стіни та вікно у приміщенні офісу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 5 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.