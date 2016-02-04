У столиці зросла кількість автовикрадень

Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник ГУ Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

За його словами, у порівнянні з 2014 роком торік кількість викрадених автомобілів зросла на 12%.

Також начальник поліції повідомив, що в минулому році було викрито 8 злочинних угруповань, які незаконно заволоділи понад 50 автомобілями.