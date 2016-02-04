У столиці зросла кількість автовикрадень
12:44, 04 лютого 2016Київ
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Протягом минулого року в Києві зареєстровано 1837 викрадень транспортних засобів, з яких повернуто власникам 238 одиниць.
Минулого року в Києві зареєстровано понад 1800 викрадень машин / УНІАН
Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник ГУ Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.
За його словами, у порівнянні з 2014 роком торік кількість викрадених автомобілів зросла на 12%.
Також начальник поліції повідомив, що в минулому році було викрито 8 злочинних угруповань, які незаконно заволоділи понад 50 автомобілями.
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