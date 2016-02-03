За зверненням Кличка Генпрокуратура розпочала розслідування щодо стадіону "Старт"

За зверненням Київського міського голови Віталія Кличка Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків службовими особами регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву під час виконання умов договору купівлі-продажу стадіону «Старт».

«Я радий, що за нашим зверненням Генпрокуратура розпочала розслідування щодо «Старту». Наприкінці 2015 року ми виграли апеляційний позов проти ТОВ «Голден Хаус», яке хотіло забудувати легендарний стадіон. Ми добилися того, щоб стадіон повернули киянам. А тепер одне з важливих завдань – знайти і притягнути до відповідальності винних людей – чиновників, через яких ми ледь не втратили стадіон, які розбазарювали комунальне майно і землю. Я завжди наголошую: боротьба з корупцією повинна мати конкретний результат – щоб люди, які порушили закон, відповідали за законом. Сподіваюсь, найближчим часом у прокуратурі зможуть назвати і притягнути до відповідальності людей, які вчинили правопорушення у випадку зі «Стартом», – зазначив Віталій Кличко.

Як ідеться у відповіді Генеральної прокуратури України на звернення Київського міського голови, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2016 внесено відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків службовими особами регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.