ЗМІ: У Києві побили учасників мітингу проти багатоповерхової забудови (фото)
17:54, 03 лютого 2016Київ
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У Києві проти зведення багатоповерхового будинку по вул. Дубініна, 2А протестують близько 25 мешканців прилеглих будинків. Городяни запевняють, що роботи проходять незаконно.
До мітингувальників вийшли близько 15 чоловік спортивної статури / 112.ua
Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на очевидців події.
За словами свідків, близько 15 чоловік спортивної статури, які назвалися будівельниками, вийшли до мітингувальників. Внаслідок суперечки були побиті двоє чоловіків і як мінімум три жінки, одну з них госпіталізували.
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"Штовхали жінок, вони падали, починали штовхати ногами. Чоловіків штовхали, чоловіки намагалися заступитися, їх почали бити", – сказав очевидець і зазначив, що 2 лютого люди, що назвалися будівельниками, також побили активістку.
Як раніше повідомляв УНІАН, в історичній частині Києва можуть заборонити будівництво висоток.
Фото: 112.ua
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