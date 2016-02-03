ЗМІ: У Києві побили учасників мітингу проти багатоповерхової забудови (фото)

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на очевидців події.

За словами свідків, близько 15 чоловік спортивної статури, які назвалися будівельниками, вийшли до мітингувальників. Внаслідок суперечки були побиті двоє чоловіків і як мінімум три жінки, одну з них госпіталізували.

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"Штовхали жінок, вони падали, починали штовхати ногами. Чоловіків штовхали, чоловіки намагалися заступитися, їх почали бити", – сказав очевидець і зазначив, що 2 лютого люди, що назвалися будівельниками, також побили активістку.

Як раніше повідомляв УНІАН, в історичній частині Києва можуть заборонити будівництво висоток.