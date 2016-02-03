У столиці від грипу померли 37 осіб - КМДА

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Донченко сьогодні на засіданні постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту, поінформували УНІАН у прес-службі Київради.

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“Від початку спалаху епідемії захворювання зареєстровано 37 летальних випадків від ускладнень, спричинених грипом типу А. В усіх випадках відмічено пізнє звернення хворих за медичною допомогою з моменту захворювання”, - сказала Донченко.

За даними Департаменту охорони здоров'я, станом на 3 лютого в медичних закладах на стаціонарному лікуванні перебуває 1059 пацієнтів, хворих на ГРВІ (742 особи) та грип (317 осіб, з них 31 перебувають у реанімаційних відділеннях).

Упродовж минулої доби у столиці зареєстровано 5 тис. 704 хворих на грип та ГРВІ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, за даними МОЗ, станом на 3 лютого від грипу померли 185 осіб.