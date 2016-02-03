У Білій Церкві запустили патрульну поліцію

Вулиці Білої Церкви і сіл Білоцерківського району будуть патрулювати нові групи реагування патрульної поліції. Про це у своєму Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.

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"Запускаємо нові групи реагування поліції по Київській області. Прибуття за викликом в селах - до 20 хвилин, райцентри -7", - повідомив міністр.

За словами глави МВС, працювати в поліції будуть ті, хто вже пройшов переатестацію.

Зараз подібну систему впроваджують на території Київської, Харківської та Львівської областей, зазначили у відомстві.