У Білій Церкві запустили патрульну поліцію
15:19, 03 лютого 2016Київ
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Планується, що патрулі будуть приїжджати за викликом до села протягом 20 хвилин.
У Білій Церкві запустили групи реагування патрульної поліції / Twitter Арсен Аваков
Вулиці Білої Церкви і сіл Білоцерківського району будуть патрулювати нові групи реагування патрульної поліції. Про це у своєму Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.
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"Запускаємо нові групи реагування поліції по Київській області. Прибуття за викликом в селах - до 20 хвилин, райцентри -7", - повідомив міністр.
За словами глави МВС, працювати в поліції будуть ті, хто вже пройшов переатестацію.
Зараз подібну систему впроваджують на території Київської, Харківської та Львівської областей, зазначили у відомстві.
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