Синоптики прогнозують на завтра в Києві мокрий сніг та дощ
14:23, 03 лютого 2016Київ
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У четвер, 4 лютого, в Києві очікуються мокрий сніг та дощ.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра в столиці буде хмарно з проясненнями, мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.
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5 та 6 лютого у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.
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