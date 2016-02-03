Синоптики прогнозують на завтра в Києві мокрий сніг та дощ

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра в столиці буде хмарно з проясненнями, мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.

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5 та 6 лютого у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.