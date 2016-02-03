Кличко обіцяє демонтаж будівництва на Булгакова, 12

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції демонтажу будівництва у Святошинському районі.

«Ми почали демонтаж незаконного будівництва. Це балансова територія школи, фактично у дворі школи почали будувати будинок. Відсутня будь-яка дозвільна документація. Тут збиралися звести житловий будинок, вже почали виганяти другий поверх. Це будівництво ми припиняємо, демонтуємо», – наголосив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що у Києві велика кількість незаконних будівництв, на які немає жодних дозвільних документів, і закликав людей, які збираються купувати житло у новобудовах, ретельно вивчати всю документацію.

«Це будівництво Войцеховського, воно не єдине в Києві. Я звертаюся до всіх інвесторів: якщо купуєте житло, вивчіть всю документацію. Щоб вона відповідала законодавству, щоб будівля потім була введена в експлуатацію», – зазначив Віталій Кличко.

Мер закликав очільників районів Києва оперативно реагувати на всі будівництва, які починаються на ввіреній їм території. «Як тільки ви бачите, що починаються будівельні роботи і відсутня документація, терміново інформуйте міську адміністрацію і правоохоронні органи, щоб такі будівництва упереджувати і зупиняти на початковому етапі», – підкреслив Віталій Кличко.

Київський міський голова зазначив, що столична влада готова співпрацювати з інвесторами і забудовниками, які хочуть працювати і будувати законно. «Але щоб у нас не було повторення «Еліта-центру», нам необхідно оперативно реагувати на всі незаконні будівництва. У нас була нарада з правоохоронцями і ми ще раз акцентували увагу на незаконні будівництва у Києві. Ми будемо жорстко реагувати. Всі незаконні будівництва будемо демонтувати», – наголосив Віталій Кличко.

Під час початку демонтажу незаконного будівництва також були присутні представники правоохоронних органів на чолі з керівником Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрієм Крищенком.