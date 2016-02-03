Джерело розповіло, кого призначать новим головою Київської ОДА

Новим головою Київської обласної державної адміністрації буде призначено віце-президента Національної академії аграрних наук України Максима Мельничука.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело. Максим Мельничук учений, доктор біологічних наук, у 2010-2011 роках обіймав посаду заступника міністра аграрної політики України. Читайте такожКиївська ОДА хоче створити спеціальний фонд для доплат держслужбовцям Як повідомляв УНІАН, 27 січня голова Київської облдержадміністрації Володимир Шандра на своїй сторінці у Facebook поінформував, що написав заяву про звільнення за власним бажанням.

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