Серед студентів КПІ зафіксували спалах захворюваності на гепатит А

Спалах захворювання на вірусний гепатит А зафіксовано у студентів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у Києві.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у м. Києві.

Зазначається, що «захворіло шестеро осіб, які мешкали у двох різних гуртожитках вузу - гуртожиток №4 та №10».

«У п’ятьох студентів діагностували вірусний гепатит А, жовтяничну форму, середнього ступеню тяжкості, ще у одного - легкого», - повідомляють у Держсанепідслужбі м. Києва.

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Захворювання було виявлено не одночасно, перший випадок зафіксовано ще 18 грудня минулого року, останній – 28 січня нинішнього. Усіх хворих було госпіталізовано до інфекційних відділень столичних лікарень.

Також повідомляється, що «у всіх шістьох діагноз підтверджено лабораторно. Після кожного випадку захворювання контактних осіб обстежував лікар, усі вони направлені для медичного спостереження до студентської поліклініки НТУУ «КПІ».

«Після виявлення випадків захворювання фахівці відділення дезінфектології ДУ "Київський МЛЦ ДСЕСУ" на об'єктах проводили заключну дезінфекцію. Загалом було відібрано 125 змивів на виявлення бактерій групи кишкової палички (70 змивів у гуртожитку №4, 25 змивів у гуртожитку №10 та 30 змивів в їдальні НТТУ «КПІ». Відібрано 4 зразки питної води на дослідження за мікробіологічними показниками (на наявність вірусу гепатиту А)», - зазначили у СЕС і додали: «До 8 лютого студенти НТУУ «КПІ» перебувають на зимових канікулах, проте епідеміологічне розслідування триває».