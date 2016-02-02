У Києві настає весна: синоптики обіцяють завтра теплий дощовий день з сильним вітром

За прогнозом Українського гідрометцентру, завтра, 3 лютого, у столиці буде хмарно з проясненнями, очікується місцями невеликий дощ, пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с, температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Читайте такожНапередодні вихідних в Україні оголошено штормове попередження

4-5 лютого в Києві очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, уночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом у північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4 лютого 0-2° тепла, 5 лютого 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

У КМДА нагадують про основні правила поведінки при посиленні поривів вітру: при сильному вітрі всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Також радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель.

При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо у КМДА просять негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.