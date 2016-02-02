За минулу добу в Києві зареєстровано понад 7 тис. хворих на грип та ГРВІ - КМДА

Про це УНІАН повідомили в Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації. «Кількість госпіталізованих за добу 1 лютого 2016 року до стаціонарів м. Києва дещо збільшилася, на лікування поступив 121 пацієнт, з яких 91 хворий на ГРВІ (37 дітей та 54 дорослих) та 30 хворих на грип (30 дорослих)», - йдеться у повідомленні.

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В Департаменті зазначили, що зараз у закладах охорони здоров’я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 959 пацієнтів, з них – 672 хворих на ГРВІ та 287 хворих на грип. З них 32 особи перебувають у реанімаційних відділеннях.

Станом на 2 лютого у закладах охорони здоров’я в наявності 181 вільне ліжко (64 – для дітей, 117 – для дорослих), вільних апаратів ШВЛ (неінвазивних) для лікування ГРВІ та грипу: для дорослих – 11, для дітей – 2.

В КМДА нагадали, що за добу 25 січня захворіло 8 390 осіб, 26 січня – 7 559, 27 січня – 6 360, 28 січня – 5 751, 29 січня – 5 185, 30 січня – 1 928, 31 січня – 883 людей.