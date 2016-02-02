Звільнений за корупцію екс-глава ПЗЗ Кривопішин став радником Кличка

Про це сказано у розпорядженні мера Києва №70 від 1 лютого 2016 року, оприлюдненому на сайті КМДА.

"Призначити Кривопішина Олексія Мефодійовича радником Київського міського голови відділу аналітичного забезпечення діяльності Київського міського голови управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Київського міського голови (патронажної служби) апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 2 лютого 2016 року з посадовим окладом згідно зі штатним розкладом", — йдеться у розпорядженні.

У документі повідомляється, що Кривопішину буде присвоєно 11 ранг держслужбовця, а загальний стаж його роботи на державній службі становить 2 роки і 24 дні.

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У зв'язку з цим Кличко доручив встановити Кривопішину надбавку за ранг держслужбовця в розмірі 70 грн і доплату за науковий ступінь кандидата економічних наук у розмірі 15% посадового окладу.

Керівництво Міністерства інфраструктури України насторожено сприйняло це кадрове рішення.

"2015 рік. Кривопішин-гейт. Ми проводимо перевірку, збираємо купу доказів, передаємо в МВС, ГПУ, СБУ. Кривопішина Кабмін звільняє від посади. Обсяги зловживань дійсно вражають. Здавалося б - прямий шлях в тюрму. Успішне розслідування цієї справи - обличчя української влади. Це підкреслює кожен посол іноземної держави при зустрічах з українськими чиновниками. 1 лютого 2016 року Кривопішин стає радником Кличка. Всіх вітаю і всім щиро вдячний! Реформи по-українськи", - написав заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у мережі Facebook.

Як повідомляв УНІАН, з 2002 року і до березня 2015 року Кривопішин очолював Південно-Західну залізницю. Після серії журналістських розслідувань про корупцію на залізниці він був звільнений зі скандалом, після чого кілька разів намагався відновитися на посаді, однак ці спроби виявилися безуспішними.

Так, у сюжеті однієї з телепрограм йшлося, що керівник ПЗЗ Кривопішин побудував за держкошти силами залізничників приватний спортивно-розважальний комплекс Olimpic village на території, яка призначалася для відпочинку працівників залізничної галузі.

МВС підтвердило факти зловживання у фінансово-господарській діяльності магістралі, встановивши, що всі проплати щодо будівництва комплексу здійснювалися за рахунок держкоштів ПЗЗ.

Журналісти програми "Наші гроші" стверджують, що сім'я Олексія Кривопішина "заробила" на державних тендерах близько 758 млн грн.

Південно-західна залізниця посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця розташована переважно на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей. Наразі у зв'язку з реорганізацією "Укрзалізниці" Південно-Західна магістраль перетворена на регіональний філіал "Укрзалізниці".