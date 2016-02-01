Сіманський та інші лідери столичних осередків політсил обговорили з Магерою питання виборів до райрад

1 лютого голова Київської організації «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Дмитро Сіманський спільно з очільниками столичних осередків політичних партій «Об'єднання «Самопоміч», «Демократичний альянс», «Сила людей», «Громадянська позиція» та ВО «Свобода» зустрілися з заступником голови Центральної виборчої комісії Андрієм Магерою. Під час робочої зустрічі сторони провели консультації щодо позиції ЦВК зі скасування виборів до районних рад міста Києва 27 березня.

За словами політиків, позиція ЦВК полягає в тому, що рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування виборів до райрад 27 березня є сумнівним, і позов ГО «Наждак», права якого нібито були порушені, не має бути причиною для їх відміни.

«Кияни хочуть цих виборів, ЦВК хоче цих виборів, Київрада, яка ухвалює відповідні рішення, хоче цих виборів. І ми сподіваємося, цього ж хоче київський міський голова», – заявив Дмитро Сіманський, зазначивши, що будь-які рішення суду не мають зупинити проведення виборів до райрад у столиці 27 березня.

Лідери відповідних політсил збираються також попросити мера Києва Віталія Кличка висловити свою офіційну позицію щодо виборів до райрад та долучитися до боротьби за їхнє проведення.

Нагадаємо, що сьогодні під будівлею ЦВК відбувся мітинг близько трьох сотень активістів проукраїнських політичних сил, які вимагають проведення виборів до районних рад у місті Києві. Тим часом керівники київських міських осередків політичних партій УКРОП, «Об’єднання «Самопоміч», «Демократичний альянс», «Сила людей», ВО «Свобода», «Батьківщина», «Громадянська позиція» принесли до ЦВК документи для реєстрації членів районних у місті Києві виборчих комісій. Коли представникам політсил вдалося потрапити до приміщення, працівники ЦВК прийняли у них відповідні документи для реєстрації членів районних ТВК у місті Києві.