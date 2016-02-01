Кличко проігнорував ультиматум Кабміну про скасування призначення свого першого заступника Пліса - ЗМІ

Як пише ZN.ua, про це йдеться в листі Кабміну столичному мерові від 29 січня.

У ньому звертається увага на те, що Пліс був призначений з порушенням закону "Про столицю України – місто-герой київ", згідно зі статтею 16 якого перший заступник та заступники КМДА призначаються і звільняються київським міським головою після узгодження з президентом і урядом.

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Уряд також пояснив, що кандидатура Пліса була відхилена через те, що, за інформацією Держфінінспекції, за період 2013 року – I кварталу 2014 року були виявлені розтрати в розмірі більше 164 мільйонів гривень у акціонерному товаристві "Державна продовольчо-зернова корпорація України", коли Пліс обіймав у ньому пост голови наглядової ради та директора департаменту внутрішнього аудиту і аналізу ринків.

За словами джерела в Кабміні, сам Пліс у відповідь претензії щодо розтрати під час роботи в ДПЗКУ зазначив, що основні розтрати в компанії насправді припадають на 2014-2015 роки.

За словами джерела видання в міськадміністрації, розпорядження Кличко про призначення Пліса супроводжувалося зауваженнями юридичного управління КМДА про те, що це призначення порушує закон "Про столицю України – місто-герой київ".

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Проте Кличко ці зауваження проігнорував, як і проігнорував сам ультиматум Кабміну. Поки що інформації про скасування призначення Пліса на сайті КМДА немає.

"Мер вважає Яценюка вже практично відставленим прем'єром і розраховує на те, що питання призначення Пліса загубиться на тлі кадрових перестановок в самому уряді", - додало джерело.

Нагадаємо, 20 січня Кабмін скоротив кількість заступників Кличка і відмовився давати добро на призначення Пліса першим заступником голови КМДА. Кличко ж 27 січня призначив Пліса, незважаючи на відмову Кабміну узгодити цю кандидатуру.