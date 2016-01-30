Мер Києва заявив, що вибори до райрад слід проводити після визначення повноважень

Райради столиці повинні мати чітко визначені повноваження, щоб не допустити хаосу в управлінні Києвом. Про це 29 січня в ефірі телеканалу ICTV заявив мер Києва Віталій Кличко.

Столичний голова прокоментував ситуацію з винесеним днями рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який фактично заборонив проведення виборів у райради цієї весни.

Віталій Кличко висловив побоювання, що через законодавчу недосконалість Закону «Про вибори» систему управління столицею може опинитися під загрозою. На його думку, в тому вигляді, в якому планувалося провести ці вибори, вони б становили загрозу дублювання повноважень.

«Є великі загрози, тому що Київська міська рада та райради столиці матимуть одні і ті ж повноваження. І це призведе до нездатності цих рад ефективно працювати. Уявіть, що ви сіли в таксі з двома водіями, де у кожного власний кермо. Як думаєте, це ефективно? З великою ймовірністю ви взагалі нікуди не поїдете», – зазначив Віталій Кличко.

Київський міський голова також зазначив, що закон про вибори вже показав свою недосконалість при проведенні місцевих виборів в 2015 році, коли в Києві виборці 18 округів не отримали своїх представників у Київраді. Тому Віталій Кличко запропонував більш ретельно опрацювати Закон «про вибори», перш ніж його здійснювати. «Система недосконала. Щоб така ситуація не трапилася під час виборів до райрад, необхідно вдосконалити законодавство. До цього питання необхідно підходити більш ретельно і відповідально. Тому ми ініціювали створення в парламенті робочої групи, яка повинна дати відповіді на всі ці питання», - додав він.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 27 січня заборонив ЦВК здійснювати будь-які дії щодо районних виборів у Києві, призначених на 27 березня. Приводом для такого рішення стало звернення громадської організації «Наждак» з приводу неправомірності проведення весняних виборів у Києві. У свою чергу заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що на це рішення буде подана апеляція в Київський апеляційний адміністративний суд.