Райради повинні мати чітко визначені повноваження, щоб не допустити хаосу в управлінні Києвом - Кличко

Райради повинні мати чітко визначені повноваження, щоб не допустити хаосу в управлінні Києвом.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи ситуацію, яка виникла з проведенням виборів в райради столиці.

Кличко наголосив, що нині точиться дискусія щодо доцільності чи недоцільності проведення відповідних виборів.

«Сьогодні треба чітко розуміти, які проблеми вирішуватимуть депутати райрад. І ми повинні не лише обрати до 120 депутатів Київради ще понад 500 депутатів райрад, а й, насамперед, визначити їх повноваження», - сказав мер Києва.

За його словами, якщо провести вибори до районних рад без законодавчого врегулювання їх функцій, то це призведе до дублювання повноважень.

«Є великі загрози, бо Київська міська рада і райради столиці матимуть одні і ті ж повноваження. І це призведе до неспроможності цих рад ефективно працювати», - додав Кличко.

Мер Києва також зауважив, що закон про вибори довів свою недосконалість під час проведення місцевих виборів минулого року, оскільки, наприклад, в Києві виборці 18 округів не мають своїх представників в Київраді.

«Система недосконала. Щоб така ситуація не сталася під час виборів до райрад, необхідно удосконалити законодавство», - сказав Кличко.

Крім того, наголосив столичний голова, нині в Конституції не йдеться про райради в містах. Віталій Кличко вважає, що можливо, парламент повинен ухвалити закон, який врегулює діяльність районних рад в містах України: Києві, Дніпропетровську, Харкові, Львові.

«Щоб ми не придумували правила під кожні вибори і під кожне місто. Ми виступаємо «за» надання громадам більш широких прав, але до цього питання необхідно підходити більш ретельно та відповідально. Тому ми ініціювали створення в парламенті робочої групи, яка має дати відповіді на всі ці питання», - зазначив мер Києва.