У Головному слідчому управлінні ГПУ сталася пожежа

Як повідомляє Головне управління ДСНС в Києві, 29 січня о 18:42 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в 6-поверховій адміністративній будівлі по вулиці Борисоглібській.

На місце пригоди були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Встановлено, що загорання виникло на першому поверсі в господарському приміщенні.

О 19:08 рятувальники локалізували пожежу, а о 19:21 – ліквідували.

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Внаслідок займання пошкоджено холодильник, закопчено стіни та стелю приміщення на площі 10 квадратних метрів.

До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 16 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Під час пожежі ніхто не постраждав.