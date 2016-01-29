У КМДА заявляють, що призначили першого заступника Кличка в рамках чинного законодавства

Мер Києва Віталій Кличко під час призначення Геннадія Пліса своїм першим заступником діяв в рамках українського законодавства, повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Чиновник спростував інформацію, розтиражовану сьогодні в ЗМІ, про те, що Кличко не погоджував кандидатуру Пліса на посаду першого заступника голови КМДА з керівництвом держави.

Бондаренко послався на Порядок розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади які здійснюються Верховною Радою України, президентом України або Кабінетом міністрів України чи погоджується з Кабінетом міністрів України, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2012 № 298, а саме п. п. 7 п. 1, 9 п. п 2, п 6 п. 7.

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«У відповідності зі статтею 16 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за погодженням відповідно з президентом України та Кабінетом міністрів України. Більш того, згідно з Порядком Кабінету міністрів України подання вноситься Київським міським головою Кабінетові міністрів України - стосовно заступників голови та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади. Посада першого заступника голови Київської міської державної адміністрації в цьому переліку відсутня», - написав Володимир Бондаренко.

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Глава апарату столичної мерії також повідомив, що узгодження президента України на призначення Геннадія Пліса на посаду першого заступника голови КМДА було направлено 12 січня 2016 року під № 1-1/7.

Нагадаємо, розпорядженням Київського міського голови від 27 січня 2016 № 42 Пліс Г. В. призначений на посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.