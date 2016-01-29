КВУ: При виборах до райрад Київ отримає до 474 нових депутатів

У разі проведення виборів до районних рад у столиці може додатково з'явитися від 462 до 474 нових депутатів. Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй сторінці в Facebook, наводячи дані у вигляді інфографіки.

Зокрема, найбільше - по 54 депутати - з'явиться у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському і Святошинському районах.

Дещо менше, 42 народних обранця, отримають Голосіївський, Оболонський, Подільський і Шевченківський райони. Ще 36 депутатів можуть з'явитися у Печерському районі.

Солом'янський район Києва в залежності від кількості виборців, яку визначить Центрвиборчком на початку наступного місяця, отримає або 42, або 54 депутати.

Нагадаємо, Комітет виборців України не підтримує проведення виборів до районних рад Києва в березні цього року через недосконалість законодавства в частині виборчого процесу на місцевому рівні.

«Від того, що у Києві з'явиться близько 500 депутатів райрад навряд чи механізм управління містом покращиться. І до того ж, не забуваємо, що це призведе до серйозних витрат з міського бюджету, починаючи з логістичних питань, закінчуючи тим, що депутати отримують бюджетні кошти на свою роботу з виборцями», - зазначав раніше голова КВУ Олексій Кошель.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про скасування виборів до районних рад Києва. Разом з тим, в Центрвиборчкомі мають намір оскаржити рішення ОАС про заборону ЦВК здійснювати будь-які дії з першими виборами у райради, які попередньо призначені на 27 березня.