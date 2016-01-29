У школах Києва карантин продовжили ще на тиждень

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Дарницької РДА у Києві Генадій Сінцов.

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"Ще тиждень карантину! Діти у школу підуть не раніше 08.02.2016", - написав Сінцов.

Як повідомлялось, З початку епідсезону, з 28 вересня минулого року, на ГРВІ та грип в Україні вже перехворіли 3 млн 17 454 особи, зареєстровано 129 летальних випадків.

У зв’язку з епідситуацією в усіх школах столиці з 16 січня по 1 лютого тимчасово припинено навчальний процес, але канікули обіцяють не скорочувати.