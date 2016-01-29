Кличко призначив своїм заступником Пліса всупереч забороні уряду - ЗМІ
Між київською владою і Кабміном тривають кулуарні тертя щодо кадрових питань.
Як повідомляє ZN.UA20 січня 2016 року Кабмін своєю постановою скоротив кількість заступників голів місцевих державних адміністрацій. Зокрема, голові Київської обласної державної адміністрації уряд скоротив кількість заступників з 5 до 4.
В цей же день Кабмін на своєму засіданні відмовився погодити кандидатуру Геннадія Пліса, якого називають людиною Вадима Столара, на посаду першого заступника голови КМДА і запропонував Кличку внести іншу кандидатуру на цю посаду. Про це йдеться у витязі з протоколу засідання уряду, яке є в розпорядженні ZN.UA.
Читайте такожКличко каже, що чиновники-вимагачі повинні бути покарані за всією суворістю закону
Заява про призначення Пліса, якого Кличко бачив своїм першим заступником замість Ігоря Ніконова, мер зробив ще на початку грудня. Однак, як стверджують у КМДА, Кабмін свідомо затягував процес призначення заступників голови КМДА, поки не вирішаться кадрові питання всередині самого уряду.
Читайте такожКличко звернувся до правоохоронців і закликав не створювати ілюзію роботи, а робити конкретні справи
Незважаючи на відмову Кабміну, Віталій Кличко розпорядженням від 27 січня 2016 року призначив Геннадія Пліса своїм першим заступником.
Після того, як Кличко став мером в 2014 році, Пліс кілька місяців пропрацював на посаді радника мера Києва Кличка, а в жовтні 2014 року повернувся на посаду Директора департаменту внутрішнього фінконтролю та аудиту КМДА, яке він очолював у період мерства Леоніда Черновецького.
Читайте такожКличко обраний головою Асоціації міст України
Крім того, згідно з іншим розпорядженням, заступниками Кличка стали Олександр Спасибко й Микола Паровозник.
Спасибко з вересня 2015 року фактично вже займає місце заступника голови КМДА, яке раніше займав Павло Рябікін.