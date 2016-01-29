Кличко призначив своїм заступником Пліса всупереч забороні уряду - ЗМІ

Як повідомляє ZN.UA20 січня 2016 року Кабмін своєю постановою скоротив кількість заступників голів місцевих державних адміністрацій. Зокрема, голові Київської обласної державної адміністрації уряд скоротив кількість заступників з 5 до 4.

В цей же день Кабмін на своєму засіданні відмовився погодити кандидатуру Геннадія Пліса, якого називають людиною Вадима Столара, на посаду першого заступника голови КМДА і запропонував Кличку внести іншу кандидатуру на цю посаду. Про це йдеться у витязі з протоколу засідання уряду, яке є в розпорядженні ZN.UA.

Читайте такожКличко каже, що чиновники-вимагачі повинні бути покарані за всією суворістю закону

Заява про призначення Пліса, якого Кличко бачив своїм першим заступником замість Ігоря Ніконова, мер зробив ще на початку грудня. Однак, як стверджують у КМДА, Кабмін свідомо затягував процес призначення заступників голови КМДА, поки не вирішаться кадрові питання всередині самого уряду.

Читайте такожКличко звернувся до правоохоронців і закликав не створювати ілюзію роботи, а робити конкретні справи

Незважаючи на відмову Кабміну, Віталій Кличко розпорядженням від 27 січня 2016 року призначив Геннадія Пліса своїм першим заступником.

Після того, як Кличко став мером в 2014 році, Пліс кілька місяців пропрацював на посаді радника мера Києва Кличка, а в жовтні 2014 року повернувся на посаду Директора департаменту внутрішнього фінконтролю та аудиту КМДА, яке він очолював у період мерства Леоніда Черновецького.

Читайте такожКличко обраний головою Асоціації міст України

Крім того, згідно з іншим розпорядженням, заступниками Кличка стали Олександр Спасибко й Микола Паровозник.

Спасибко з вересня 2015 року фактично вже займає місце заступника голови КМДА, яке раніше займав Павло Рябікін.