У Києві обіцяють не скорочувати шкільні канікули через карантин

Київська міська влада сьогодні не розглядає можливість скорочення весняних канікул або продовження навчально-виховного процесу влітку через призупинення навчально-виховного процесу у школах. На цьому наголосила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, повідомляє прес-служба КМДА.

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За її словами, усі загальноосвітні навчальні заклади отримали рекомендації щодо використання окремих елементів або форм дистанційного навчання, щоб учні вчасно встигли пройти шкільну програму.

"Для цього можуть використовуватися всі технічні та інформаційні засоби: електронна пошта, соціальні мережі, засоби онлайн зв’язку. При цьому рішення про використання тих чи інших форм дистанційного навчання вчителі приймають самостійно – залежно від можливостей учнів. Тож сьогодні у нас немає об’єктивних підстав вносити зміни до графіка проведення навчально-виховного процесу", – пояснила чиновниця.

Водночас Старостенко додала, що все залежатиме від епідемічної ситуації у столиці.

"Лікарі прогнозують у лютому епідемію ще одного вірусу, що може спричинити призупинення навчання. Однак, навіть тоді ми запропонуємо додаткові елементи самостійної роботи, ущільнення програми та інші форми навчання, щоб випускники могли вчасно підготуватися до ЗНО", - запевнила вона.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з епідситуацією в усіх школах столиці з 16 січня по 1 лютого тимчасово припинено навчальний процес.