У Києві медики очікують другу хвилю грипу та ГРВІ

Головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан не виключає повторного запровадженя карантину у загальноосвітніх закладах столиці через епідемію грипу та ГРВІ. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві.

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"Ми очікуємо другу хвилю епідемії грипу і ГРВІ та підвищення показників захворюваності, пов'язане з циркуляцією вірусу грипу В. Цей вірус природно циркулює в Україні", - зазначив Рубан.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з епідситуацією в усіх школах столиці з 16 січня по 1 лютого тимчасово припинено навчальний процес.