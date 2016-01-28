У Києві медики очікують другу хвилю грипу та ГРВІ
14:07, 28 січня 2016Київ
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Повторення карантину у школах можливе на початку березня.
У Києві очікують другу хвилю захворюваності на грип та ГРВІ / УНИАН
Головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан не виключає повторного запровадженя карантину у загальноосвітніх закладах столиці через епідемію грипу та ГРВІ. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві.
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"Ми очікуємо другу хвилю епідемії грипу і ГРВІ та підвищення показників захворюваності, пов'язане з циркуляцією вірусу грипу В. Цей вірус природно циркулює в Україні", - зазначив Рубан.
Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з епідситуацією в усіх школах столиці з 16 січня по 1 лютого тимчасово припинено навчальний процес.
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