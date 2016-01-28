У столиці зросла кількість жертв грипу та ГРВІ

13:43, 28 січня 2016
Київ
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В Києві з початку епідемічного сезону через грип та ГРВІ померло 26 людей.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан.

“За три доби до лікарень Києва з грипом та ГРВІ звернулись близько 22 тис. людей. 60% - дорослих. Серед цієї категорії населення стабілізації немає. Серед дітей показники стабільні, карантин у школах - це дієвий засіб із запобігання поширення вірусу грипу”, - сказав Рубан.

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За його словами, у Києві зафіксовано 26 летальних випадків, пов'язаних з грипом та ГРВІ.

“Минулого тижня померло 11 людей”, - зазначив головний санлікар столиці.

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