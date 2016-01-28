У столиці зросла кількість жертв грипу та ГРВІ
13:43, 28 січня 2016Київ
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В Києві з початку епідемічного сезону через грип та ГРВІ померло 26 людей.
Кількість жертв грипу в столиці зростає / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан.
“За три доби до лікарень Києва з грипом та ГРВІ звернулись близько 22 тис. людей. 60% - дорослих. Серед цієї категорії населення стабілізації немає. Серед дітей показники стабільні, карантин у школах - це дієвий засіб із запобігання поширення вірусу грипу”, - сказав Рубан.
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За його словами, у Києві зафіксовано 26 летальних випадків, пов'язаних з грипом та ГРВІ.
“Минулого тижня померло 11 людей”, - зазначив головний санлікар столиці.
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