Можливі вибори до райрад Києва призведуть лише до збільшення витрат бюджету - КВУ

Про це заявив глава Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Від того, що у Києві з'явиться близько 500 депутатів райрад, навряд чи механізм управління містом покращиться. І до того ж не забуваємо, що це призведе до серйозних витрат з міського бюджету, починаючи з логістичних питань і закінчуючи тим, що депутати отримують бюджетні кошти на свою роботу з виборцями", - зазначив він.

Читайте такожВибори до райрад не принесуть людям ніякої користі - експерт

За словами голови КВУ, місто потребує ефективної системи місцевого самоврядування, і такою замість районних рад, які не мали реальних повноважень, можуть стати органи самоорганізації населення.

"Було б більш доцільно подібні витрати бюджету спрямовувати не на підтримку роботи нової армії депутатів районних рад, а на розвиток органів самоорганізації населення - надання їм реальних повноважень і створення ефективної законодавчої бази для їх діяльності", - підкреслив Кошель.

Нагадаємо, на даний момент суд відклав вибори до районних у Києві рад на невизначений термін і заборонив Центральній виборчій комісії вчиняти будь-які дії щодо цих виборів.

Однак ЦВК це рішення оскаржить в апеляційному суді.