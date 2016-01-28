ЦВК оскаржить скасування виборів до райрад Києва - Магера

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Він зазначив, що вчорашнім рішенням також було заборонено ЦВК вчиняти будь-які дії щодо виборів депутатів районних у Києві рад аж до набрання чинності постановою суду за результатами розгляду позову.

"Знаєте, коли наступне засідання цього суду? Аж 9 лютого! Тобто, тоді, коли закінчаться усі терміни для подання кандидатур до складу районних у місті Києві виборчих комісій і формування нового складу цих ТВК Центральною виборчою комісією. Цікаво, правда? Знову ж таки, це ще не все. Таке засідання суду буде також підготовчим", - повідомив Магера.

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За його словами, у ЦВК залишається лише один варіант - подавати апеляційну скаргу на цю ухвалу суду.

"Така ухвала судді, на мою думку, має всі ознаки незаконності. Тому апеляція буде мною підписана і подана до суду апеляційної інстанції уже 28 січня 2016 року. Рішення Київського апеляційного адміністративного суду на згадану ухвалу Огурцова буде остаточним. На жаль чи на щастя", - написав заступник голови ЦВК.

На його думку, ситуація, що склалася, свідчить, зокрема, про те, що "політики явно загрались і перестали відчувати землю під ногами".