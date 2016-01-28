Окружний адмінсуд Києва відтермінував вибори до райрад на невизначений час

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП» Євгенія Кравчук.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відтермінував вибори в райради в Києві на невизначений час. Задовольнив позов від депутата від БПП Рибчинського і таємничої ГО "Наждак"», - написала вона.

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У той же час голова Київської міської організації партії «УКРОП» Дмитро Сіманський на своїй сторінці у Facebook наголосив на тому, що «не може в Києві, в місті в якому більше 3 млн населення, в якому райони більші ніж окремі великі обласні центри чи окремі інші райони не мати реального самоврядування».

У свою чергу, голова фракції ВО «Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова зазначила, що Окружний адміністративний суд зупинив постанову ЦВК щодо проведення у Києві виборів до районних рад 27 березня до прийняття рішення судом. «А суд може приймати рішення і рік, і два», - додала вона.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Центральна виборча комісія оголосила про початок процесу з виборів депутатів райрад Києва з 6 лютого 2016 року.