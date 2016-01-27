Кличко анонсував старт другого семестру безкоштовних курсів англійської мови Capital English

Зважаючи на великий попит з боку киян на вивчення англійської мови, столична влада вирішили продовжувати безкоштовні курси Capital English. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні, опублікованому на Facebook-сторінці.

«У грудні 2015 року ми оголосили про початок реєстрації на другий семестр. І першого лютого 3 тисячі киян почнуть вивчати англійську – мову, яка усуває бар’єри і наближує нас до Європи», – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва зауважив, що організація масового навчання англійської – це теж одна з реформ. І підкреслив, що знання англійської мови відкриває багато можливостей для персонального і професійного розвитку. Адже кожного року в Україні все більше роботодавців шукають фахівців, які володіють англійською мовою.

«Знання англійської – це додатковий плюс для отримання престижної роботи і кар’єрного росту. І я радий, що ми продовжуємо ці курси і надаємо киянам можливість безкоштовно вивчати англійську, розвиватися і отримувати нові знання», – сказав Віталій Кличко.

Проект безкоштовних курсів англійської мови для населення Capital English стартував у вересні 2015 року за ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка. У рамках першого пілотного семестру Capital English 3 000 мешканців столиці отримали можливість безкоштовно вивчати англійську мову впродовж більш ніж 2 місяців. Окрім регулярних занять у класах з викладачами, студенти спілкувались з носіями мови під час зустрічей розмовного клубу. Апліканти, які не потрапили на заняття в рамках першого семестру, отримали доступ до ексклюзивних онлайн-уроків з англійської мови.

У новому семестрі географію локацій проведення безкоштовних курсів буде збережено. Заняття відбуватимуться у кожному з 10 районів міста (у приміщеннях РДА, центрах позашкільної освіти, школах і бібліотеках).