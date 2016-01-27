За добу в Києві на грип та ГРВІ захворіли майже 8 тисяч осіб

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.

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Зазначається, що станом 27 січня в закладах охорони здоров’я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 665 хворих на ГРВІ та 279 хворих на грип. З 279 хворих на грип 235 осіб отримують лікування в умовах відділень та 44 особи перебувають у реанімаційних відділеннях.

Зокрема, кількість госпіталізованих за добу 26 січня дещо зросла – на лікування поступили 111 хворих на ГРВІ (64 дітей та 47 дорослих), 37 хворих на грип (2 дітей та 35 дорослих).

За 2 дні 4 тижня (25.01.2016р.-26.01.2016р.) зареєстровано 15957 хворих, що на 11,1% вище аналогічного періоду (18.01.2016р.-19.01.2016р.) попереднього тижня. Підвищення захворюваності іде серед дорослих (+31,5%) та серед дітей віком 1-4 роки (+7,7%). Школярі складають 12,7% від усіх захворілих. Про це повідомили у столичному управлінні Держсанепідслужби.

В департаменті охорони здоров’я нагадали, що станом на 22 січня захворіли 5 198 осіб, на 23 січня – 2 084 особи, на 24 січня – 795 осіб, на 25 січня – 8 390 осіб.