Завтра в Києві очікується туман, вдень буде йти сніг з дощем

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за прогнозом Українського гідрометцентру, у середу, 27 січня, у столиці очікується туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця, невеликий сніг, вдень з дощем. Вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.

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28-29 січня буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий мокрий сніг та дощ, туман, вночі та зранку місцями ожеледь, лише вдень 29 січня без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

Окрім того, 30 січня вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.

31 січня очікується дощ та мокрий сніг. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.