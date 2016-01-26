У київській школі вчителька змушувала першокласників з розбігу битися головою об дошку (аудіо)

Про це повідомив батько учня - Олександр Каплюк в листі волонтерам, який є в розпорядженні LB.ua.

"Учнів 1-Б класу школи №15 принижував викладач перших класів Демиденко Юлія В'ячеславівна, створивши атмосферу в класі, яку більше можна представити у колонії для кримінальних злочинців, ніж в класі 6-7-річними дітьми, у київській школі з поглибленим вивченням англійської мови", - написав Олександр.

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За його словами, ця викладачка регулярно лаяла і принижувала дітей. Дізнавшись про це, батьки Вови вмонтували диктофон в його пенал і стали записувати те, що відбувається у Демиденко на уроках.

Вирішальним для Олександра став урок 14 січня, коли викладачка покарала його сина Вову тим, що змусила дитину розбити голову об дошку.

«Хто стукав? Головою з розбігу об стінку. І перед стінкою не зупинятися. Хочеться постукати – ось так. І ніяк по-іншому. Чув, Тьома?», - звертається вона на записі до одного з учнів під час уроку. Потім, схоже, знаходить «винного».

«Ось хто взагалі-то стукав. Встань! Будь ласка, з розгону головою об дошку, якщо хотів постукати. Головою стукай об дошку! Може, іноземну мову якусь вивчиш!», - кричить вчителька Вові.

На записі чутно, як дитина плаче, а викладач продовжує:

«Хочеться зробити щось погане – відразу устань та й головою об дошку. Перехочеться. Тільки не зупиняйся біля дошки, з розбігу, добре?», - каже вона дитині.

В цей час однокласники «підбадьорюють» хлопчика: «Вова, давай, давай!».

"Причиною цього пекельного дня, зі слів учителя (їх теж чути на записі), стало, те що дитина стукав пальцями по парті. Для нас це був шок...Причому пригнічена страхом дитина на наші запитання про те, чи нічого незвичайного не сталося в школі, казала: "Ні, все як завжди" (сумним і пригніченим голосом). Тільки на наступний день він розповів нам про те, що трапилося: «Юлія В'ячеславівна змусила мене розбити собі голову», - повідомив Олександр.

В той же день, 14 січня він звернувся з аудіозаписом до директора школи №15 Тетяні Чухно, яка, за його словами, сказала, що таким викладачам не місце в школі і пообіцяла звільнити Демиденко.

Однак за вчительку заступилися деякі батьки, які пообіцяли Олександру "не дати життя" його родині.

"Для себе вона вибрала 8 «ручних» батьків, яким, наскільки я знаю, пообіцяла «особливе ставлення» до їх дітей і добрі оцінки в початкових класах", - пояснив їх поведінку батько дитини.

Серед батьків інших учнів 1-Б класу небагато готові свідчити проти класного керівника, незважаючи на докази:

"У нас люди зайняли пасивну позицію: хочуть, щоб все вирішилося, але ніхто не хоче брати участь", - сказав Каплюк.

Однак його слова можуть підтвердити як мінімум дві пари батьків - разом з ними Каплюк має намір подати в суд на вчительку.

"Зараз справа на розгляді в РВВС, опитують свідків і потерпілих. У поліції є аудіозаписи, показання мої і мого сина, телефони інших батьків", - повідомив він у коментарі.