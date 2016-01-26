Карантин у столичних школах продовжили до кінця тижня

Призупинення навчально-виховного процесу у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах триватиме як мінімум до кінця тижня.

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко за результатами засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

За її словами, міська влада має намір ухвалити остаточне рішення про поновлення навчання у київських школах у п’ятницю, 29 січня.

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«Зважаючи на велику кількість дорослих, які захворіли на ГРВІ та грип, ми вирішили убезпечити учнів та продовжити обмежувальні протиепідемічні заходи у школах до кінця цього тижня», – пояснила вона.

Старостенко також зазначила, що навчально-виховний процес фактично продовжується дистанційно, завдяки чому шкільна програма буде виконана вчасно: «Усім навчальним закладам були надані рекомендації з ефективного використання елементів дистанційного навчання. При цьому кожна школа самостійно визначає, чи є необхідність застосовувати дистанційне навчання і у якому вигляді».

Як повідомляв УНІАН, київська влада прийняла рішення про тимчасове припинення навчального процесу в школах міста з 16 січня і до покращення епідситуації.

Станом на 25 січня у Києві, за даними СЕС, від грипу померли 18 людей.