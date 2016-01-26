Кличко доручив створити робочу групу для збереження скверу Небесної сотні

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з активістами, які відстоюють сквер Небесної сотні, і доручив створити спільну робочу групу з активістів і представників столичної влади з метою повернення до комунальної власності земельної ділянки по вулиці Михайлівській та збереження розташованого на ній скверу, передає прес-служба КМДА.

Крім того, мер дав доручення директору Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Олександру Спасибку провести попередні переговори із представником власника земельної ділянки по вулиці Михайлівський з метою пошуку альтернативних судовим варіантів вирішення питання повернення земельної ділянки до комунальної власності та збереження скверу Небесної сотні.

Також Віталій Кличко доручив вирішити питання із залученням до розгляду у Господарському суді м. Києва активістів, які відстоюють сквер, і узгодити єдину позицію та належну координацію діяльності активістів і представників КМДА під час розгляду справи у суді в інтересах територіальної громади міста Києва.

Дві прилеглих ділянки, на одній з яких розташований сквер Небесної сотні, належали одному власнику. На ділянку, яка знаходилася в оренді, Київрада, як і обіцяв Київський міський голова, розірвала договір оренди. Друга ж ділянка, на якій розташований сквер Небесної сотні, – у приватній власності. Зараз справа про повернення цієї ділянки у власність громади міста розглядається в Господарському суді м. Києва.