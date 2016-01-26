Кличко звернувся до правоохоронців та закликав не створювати ілюзію роботи, а робити конкретні справи

Жоден правопорушник з тих, хто витрачав бюджетні кошти, досі не покараний – результатів боротьби з корупцією немає.

Про це під час Координаційної наради керівників правоохоронних органів столиці щодо стану протидії злочинності та забезпечення громадського порядку заявив Київський міський голова Віталій Кличко, звертаючись до правоохоронців міста, йдеться на сайті КМДА.

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Він зазначив, що станом на середину січня за матеріалами аудитів, проведених Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, порушено 82 кримінальних провадження на загальну суму втрат 396 мільйонів гривень.

«Підготовлено 12 повідомлень про підозру, чотирьох осіб оголошено в розшук, по 5 кримінальних провадженнях обвинувальні акти передані до суду, закрито 5 кримінальних проваджень. Я звертаюсь до прокуратури і хочу підкреслити: жоден правопорушник з тих, хто розбазарював бюджетні кошти, досі не покараний!» – підкреслив Кличко.

Мер столиці додав, що правоохоронці також не захищають комунальників Києва під час демонтажу незаконних МАФів, об’єктів мобільної торгівлі, рекламних засобів та незаконних забудов.

«Складно уявити, щоб у цивілізованій країні якісь молодики зупинили евакуатор із демонтованою кавомашиною, побили водія, кавомашину забрали і ніхто за це не поніс покарання. Або щоб під час демонтажу незаконно встановленого паркану навколо незаконної забудови, «орли» від забудовника силою виштовхували співробітників департаменту благоустрою», – зазначив міський голова Києва.

Кличко також підкреслив, що патрульна поліція столиці не виконує своїх зобов’язань щодо боротьби з паркуванням на узбіччях, тротуарах та інших непризначених для цього місцях.

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«Скільки ми провели нарад, зустрічей з патрульною поліцією? Авто як стояли у непризначених для цього місцях, так в основному і стоять. І це не тільки ускладнює рух, це зараз суттєво заважає комунальним службам чистити вулиці від снігу. При цьому парковки та підземні паркінги у центрі міста порожні. Я особисто домовився з власниками, і тарифи на паркінгах у центрі складають 10 гривень за годину. А чому там ніхто не паркується? Бо можна кинути машину де завгодно і нічого тобі за це не буде», – сказав мер Києва.

«І я хочу звернутися до всіх присутніх: давайте не створювати ілюзію роботи і змін, а робити конкретні справи. Які буде видно і які зроблять життя у столиці безпечним і комфортним. Я сам перший скажу: оце зробила поліція, чи патрульна поліція, чи прокуратура. Люди сьогодні чекають результатів, які вони відчують, і які реально впливатимуть на їх життя. Без більш ефективної координації наших зусиль вирішити проблеми міста нам буде складно», – підкреслив Кличко.