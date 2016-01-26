Вибори до райрад не принесуть людям ніякої користі - експерт

Про це заявив виконавчий директор АП Politconsultant.org Микола Волгов.

За його словами, ліквідація в 2010 році райрад не вплинула на ефективність роботи міських чиновників і сьогодні Київрада в рамках своїх повноважень і коштів цілком справляється із завданням щодо забезпечення належного функціонування міста.

«Місцеві вибори в жовтні показали, що є ряд питань до нового законодавства, зважаючи на проголошений курс на децентралізацію. Якщо зараз провести вибори в райради, ми отримаємо фактично дублюючий орган Київради в кожному районі. В існуючих правових рамках новообрані районні ради не зможуть вирішувати реальні проблеми, а будуть зайняті війною з Київрадою за право розпоряджатися комунальною власністю, «кришуванням» чергових ларьків і боротьбою районних «олігархів» за «контроль» на території. Як наслідок, при існуючій системі майбутні вибори до райрад столиці не принесуть нічого, крім розбалансування та дестабілізацію системи управління містом. Від чого кияни точно не виграють», - зазначив Волгов.

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Експерт додав, що повернення райрад збільшить витрати міста на адмінперсонал, не кажучи вже про кошти на проведення самого голосування. Самі ж кияни не готові брати участь у чергових виборах.

«Після Майдану ми обрали президента, парламент, мера столиці, до речі двічі, і депутатів Київради. Явка виборців на місцевих виборах в жовтні була трохи більше 41%, в листопаді на виборах мера – 28%. Така явка – явний сигнал, що містяни втомилися від виборів і не довіряють політикам. Відповідно, там, де низька явка, відкриваються широкі можливості для підкупу і маніпуляцій, що точно не додасть легітимності обраним таким чином районним органам влади. Тим більше, треба дати можливість проявити себе новообраному складу Київради, депутати якого, до речі, представляють інтереси всіх районів міста», - сказав політтехнолог.

У той же час він підкреслив, що якщо райради і зможуть довести свою корисність, то тільки після завершення реформи місцевого самоврядування (децентралізації), коли кожне місто матиме міцний запас ресурсів, якими зможе розпоряджатися і делегувати ці повноваження на районний рівень.