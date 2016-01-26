Профілактичні заходи дозволили утримати рівень захворювання на грип та ГРВІ у Києві нижче епідпорогу - КМДА

У столиці продовжують діяти профілактичні запобіжні заходи, запроваджені з метою недопущення різкого загострення епідемічної ситуації із захворюванням на грип та ГРВІ.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Так, практично в усіх міських установах введено особливий режим посилення профілактичних та протиепідемічних заходів. З 16 січня 2016 року у позашкільних та загальноосвітніх закладах Києва навчально-виховний процес призупинено до покращення епідемічної ситуації. У режимі посилення профілактичних заходів продовжують працювати дошкільні навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти.

Зокрема, керівники установ дотримуються рекомендацій щодо особливого режиму утримання приміщень – посиленого прибирання, провітрювання, кварцування тощо. Співробітникам та вихованцям дитсадків, закладів профтехосвіти та ВНЗ рекомендовано користуватися медичними захисними масками. Режим використання засобів індивідуального захисту запроваджено і в комунальних підприємствах столиці, які обслуговують громадян, зокрема, метрополітені, «Київпастрансі». Також обмежено проведення масових заходів у закритих приміщеннях.

«Вищі навчальні заклади ми попросили внести корективи в навчальні плани, щоб обмежити контакт серед великих груп студентів. Також доручили посилити дезінфекційний режим у навчальних закладах, першочергово у дитсадках, які продовжують працювати, у закладах культури, в установах та організаціях міста. Крім того, контролюємо дотримання нормативних показників температури повітря у приміщеннях, закликаємо проводити регулярне наскрізне провітрювання кімнат, не допускати до відвідування закладу осіб із ознаками інфекційного захворювання», – зазначив Михайло Радуцький та додав, що ці заходи допомагають утримувати рівень захворювання на грип та ГРВІ у Києві нижче епідпорогу.

У період сезонного підвищення захворювання на ГРВІ та грип Департамент охорони здоров’я здійснює низку організаційних заходів щодо лікування та профілактики.

Так, корегується резерв ліжкового фонду для надання медичної допомоги хворим на грип та ГРВІ, постійно оновлюється резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення, посилено проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення стосовно заходів профілактики та лікування хворих на грип та ГРВІ.

Керівники районних управлінь охорони здоров’я проводять інформаційно-просвітницьку роботу з населенням щодо профілактики захворювань на ГРВІ та грип; забезпечують роботу лікарсько-сестринських бригад у 2 зміни з 08:00 до 20:00 для надання медичної допомоги особам, які перебувають на залізничних вокзалах, автостанціях та у Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни). Також для запобігання розповсюдження захворюванням на ГРВІ та грип організовано розмежування потоків пацієнтів (хворих та здорових); забезпечено пункти невідкладної допомоги центрів ПМСД лікарськими засобами, у тому числі необхідними засобами специфічної противірусної терапії тощо.

У передепідемічний період забезпечується безвідмовна госпіталізація хворих із тяжким перебігом грипу, ГРВІ та з ускладненими формами цих захворювань в інфекційні відділення Київських міських клінічних лікарень № 4 та № 9, у Київську міську дитячу клінічну інфекційну лікарню та районні дитячі клінічні лікарні, вагітних – до інфекційного відділення Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

При загостренні епідемічної ситуації, у разі необхідності, передбачено перепрофілювання соматичних відділень під інфекційні для госпіталізації хворих з ускладненими формами грипу та інших ГРВІ у 6-ти закладах: Київських міських клінічних лікарнях № 2, № 4 та № 9, Київській міській дитячій клінічній лікарні № 2, Дитячій клінічній лікарні № 9 Подільського району та Київському міському пологовому будинку № 3.

Головні лікарі зазначених закладів забезпечують:

- безвідмовну госпіталізацію хворих з тяжким перебігом грипу та ГРВІ, з ускладненими формами захворювань та хворих з обтяженим станом до початку хвороби;

- створення незнижуваного запасу медикаментів, необхідних для лікування, резерву дезінфекційних, антисептичних та засобів індивідуального захисту медперсоналу, спеціальної медичної апаратури, тест-систем, реагентів та витратних матеріалів для проведення діагностичних (вірусологічних) досліджень;

- виконання повного комплексу діагностичних досліджень хворих у тому числі вірусологічних, серологічних.

Наразі організовано роботу закладів амбулаторної мережі у режимі 7-денного робочого тижня, забезпечивши прийом викликів до 18:00 з обслуговуванням їх вдома, чергування лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-терапевтів та лікарів-педіатрів до 21:00 у робочі дні та до 18:00 у вихідні дні.

Бригади невідкладної медичної допомоги забезпечено протигрипозними засобами для надання медичної допомоги населенню.

Усі управління охорони здоров’я РДА щопонеділка до 09:30 передають до оперативного чергового Департаменту охорони здоров’я та до Держсанепідслужби дані щодо хворих на грип та ГРВІ.

Відбувається щоденне інформування киян через ЗМІ, офіційних веб-портал та соціальні мережі щодо кількості хворих на грип та ГРВІ, епідпоріг, кількість наявних ліків тощо.

За результатами засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбудеться 26 січня 2016 року о 14:30, буде оголошено подальший план профілактичних заходів у столиці.