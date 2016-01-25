КВУ: районні ради у містах - це пережиток радянської системи

Районні ради у містах – це атавізм радянської системи і вибори до них непотрібні. Таку думку висловив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

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"У Києві потрібно розвивати органи самоорганізації населення, а не плодити нові ради" - так прокоментував генеральний директор КВУ Олексій Кошель майбутні вибори до районних рад Києва.

На його думку, "районні у місті ради – це атавізм радянської адміністративної системи, коли повсюдно намагалися створювати місцеві ради. А, до прикладу, у столиці окремі функції районних у місті рад цілком можуть взяти на себе органи самоорганізації населення".

За словами Кошеля, про це свідчить і те, що у Конституції України районні у місті ради згадуються лише у Перехідних положеннях: "тобто автори Конституції передбачали, що ці ради діятимуть протягом перехідного періоду, однак згодом зникнуть".

Він зазначив, що необхідність районних рад у місті є сумнівною з огляду на скорочення кількості міст, де такі ради існують: "Крім цього, адміністративні межі районів у Києві утворені доволі штучно, тому не зрозуміло, кого саме ці ради будуть представляти. Адже існує лише одна територіальна громада Києва, яку представляє Київська міська рада".

Крім цього, на думку голови КВУ, районні ради у місті призводять до збільшення числа депутатів місцевих рад, що повністю суперечить як очікуванням виборців, так і передбаченим Коаліційною угодою зобов’язанням.