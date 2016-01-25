У Києві в годину пік зупинилась "червона" гілка метро

Сьогодні у Києві зупинився рух потягів на "червоній" - Святошинсько-Броварській – гілці метро. Затримка у русі тривала 20 хвилин і станом на 18:40 рух було відновлено.

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У метро оголошували, що потяги зупинено з "технічних причин". Так само відповідають і у прес-службі метрополітену, повідомляє ТСН.ua.

У той же час працювали пересадкові станції. Зупинка відбулась на "годину пік", тому на платформах зібралось багато людей.

Як повідомлялось, сьогодні у столиці через рясний снігопад рух дорогами міста значно ускладнений - затори сягнули 10 балів.