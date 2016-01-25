Пробки в Києві сягнули 9 балів

Затяжний снігопад суттєво ускладнив трафік на столичних автошляхах. Згідно з даними сервісу Яндекс.Пробки, о 18:00 дороги в Києві завантажені на 9 балів з 10 можливих.

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Найбільш серйозні затори спостерігаються в центрі міста: на вулицях Михайлівській, Трьохсвятительській, Софіївській, Хрещатику, Саксаганського, Антоновича, Грінченка, Амосова та Коновальця, Володимирській, Володимирському спуску.

Також стоять автівки на вулицях Теліги, Кільцевій дорозі і Чорновола (в напрямку Вишневого), ускладнено рух у бік Мінського масиву, Ленінградської площі.

На Гостомельському шосе пробка через ДТП. Мости відносно вільні.