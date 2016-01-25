У Києві захворюваність на грип та ГРВІ нижча за епідпоріг на 22% - СЕС

За даними Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Києві, за період з 18 до 24 січня зареєстровано 35 тис. 193 хворих (з них дорослих – 18 тис. 202, дітей – 16 тис. 991). Це на 22% нижче епідемічного порогу (епідпоріг становить 43 тис.930), проте на 32% вище від показника попереднього тижня.

Про це інформують у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

Читайте такожУ СЕС прогнозують, що Київ перейде епідемпоріг по грипу та ГРВІ на початку наступного тижня

Станом на 25 січня у закладах охорони здоров’я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 682 хворих на ГРВІ та 268 хворих на грип.

З 268 хворих на грип 222 отримують лікування в умовах відділень та 46 хворих перебувають у реанімаційних відділеннях. Окрім того, наразі знаходиться на лікуванні 51 вагітна жінка, хвора на ГРВІ та грип.

Станом на 25 січня в закладах охорони здоров’я в наявності є 90 упаковок "Таміфлю" та 300 вільних ліжок (35 – для дітей, 265 – для дорослих).

Читайте такожУ школах Сум карантин продовжили до 30 січня

Як повідомлялося, 22 січня у столиці захворіли 5 тис. 198 осіб, 23 січня – 2 тис. 084 особи, 24 січня – 795 осіб.