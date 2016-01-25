Укргідрометцентр спростував інформацію про загрозу сильних снігопадів у Києві

Український гідрометцентр спростовує інформацію про загрозу сильних снігопадів у Києві. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Штормове попередження про сильні снігопади українським гідрометцентром не складався", - йдеться в повідомленні.

"Станом на 14.00 кількість опадів у вигляді снігу склало 2 мм, до 20.00 очікується ще 3-4 мм, протягом ночі 26 січня очікується 4-6 мм опадів. У цілому приріст снігового покриву складе 8-10 см", - повідомили в Укргідрометцентрі.

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Вдень 26 січня істотних опадів не передбачається.

Як повідомляв УНІАН, міська влада у зв'язку з негодою прийняла рішення сьогодні з 16.30 до 19.30 обмежити в'їзд до Києва великогабаритного транспорту.