В’їзд до Києва великогабаритного транспорту буде обмежено з 16.30 через снігопад

В’їзд до Києва великогабаритного транспорту буде обмежено сьогодні з 16.30.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таке рішення прийняла Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з посиленням снігопаду.

Передбачено, що обмеження діятиме до 19.30. Це дозволить снігоприбиральній техніці, яка працює на вулицях міста, оперативно здійснювати прибирання та уникнути утворення заторів на дорогах.

Читайте такожКількість жертв сніжної бурі в США зросла до 18 осіб

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природнього середовища КМДА Романа Ткачука, рятувальники спільно з патрульною поліцією організують чергування спецтехніки (тягачів) на найбільш складних та навантажених спусках і підйомах міста.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні по всій території України синоптики оголосили штормове попередження.